Samsun'da 8 Bin Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi
Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 8 bin bandrolsüz makaron, 1 kompresör ve 1 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen operasyonda, 8 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığın önlenmesi ve terörün finansmanının kesilmesine yönelik çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 8 bin 400 bandrolsüz boş makaron, 1 kompresör ve 1 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.