Samsun'da 8 Ayda 4 Farklı Binadan Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Samsun'da 8 Ayda 4 Farklı Binadan Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı
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Samsun'da 8 ay boyunca toplam 47 bin liralık hırsızlık yapan 46 yaşındaki M.B. güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Şüphelinin gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edildiği bildirildi.

SAMSUN'da 8 ayda 4 farklı binadan 47 bin liralık hırsızlık yapan şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 13 Eylül 2024'te bir binadan 10 bin lira değerinde inşaat malzemesi, 23 Temmuz 2024'te bir binadan 20 bin lira değerinde bisiklet, 9 Mayıs'ta bir apartmandan 7 bin lira değerinde odun kesme makinesi ile pazar arabası ve 26 Nisan'da bir binadan 10 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü. Ekipler, 4 farklı hırsızlık olayına karışan M.B.'yi (46) güvenlik kameralarından tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi İlkadım ilçesinde yakaladı. 'Açıktan hırsızlık' suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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