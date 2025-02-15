Samsun'da 790 Bin Sahte Bandrollü Makaron Ele Geçirildi
İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 790 bin sahte bandrollü makaron yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 790 bin sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda kaçak makaronun piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli kamyonun depoya malzeme indirdiği sırada düzenledikleri operasyonda 790 bin sahte bandrollü makaron ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan E.M. (27) emniyete götürüldü.