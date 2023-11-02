Samsun'da 79 Aranan Kişi Yakalandı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, aralarında hükümlü 5 kişinin de bulunduğu 79 aranan kişi yakalandı. Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Samsun'da 5 hükümlünün de aralarında bulunduğu 79 aranan kişi yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmada, aralarında "yağma", "hırsızlık" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından hükümlü 5 kişinin de olduğu 79 aranan kişi yakalandı.
Bu kişilerden 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kaynak: AA / Güncel