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Samsun'da 79 Aranan Kişi Yakalandı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, aralarında hükümlü 5 kişinin de bulunduğu 79 aranan kişi yakalandı. Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun'da 5 hükümlünün de aralarında bulunduğu 79 aranan kişi yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada, aralarında "yağma", "hırsızlık" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından hükümlü 5 kişinin de olduğu 79 aranan kişi yakalandı.

Bu kişilerden 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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