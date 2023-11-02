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Samsun'da 79 Aranan Kişi Yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, aralarında hükümlü 5 kişinin de bulunduğu 79 aranan kişi yakalandı. Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.