Samsun'da 728 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Samsun'un Havza ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 728 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Karga Mahallesi'nde O.G'nin (31) kenevir ekimi yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, arazide ekili halde 728 kök kenevir bitkisi buldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan O.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.