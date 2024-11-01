Samsun'da 714 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan bir operasyonda, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken iki kişi durduruldu ve üzerlerinde 714 sentetik ecza hapı bulundu. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinde 714 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motorize yunus ekipleri, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken K.T. ve F.D'yi durdurdu.
Şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, 714 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Gözaltına alınan K.T. ve F.D. emniyete götürüldü.