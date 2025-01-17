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Samsun'da 7 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Samsun'da 7 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
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Samsun'da, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 7 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E.T, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Samsun'da, hakkında 7 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu madde kullanmak " suçundan hakkında 7 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E.T'yi İlkadım ilçesinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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