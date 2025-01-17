Samsun'da 7 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Samsun'da, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 7 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E.T, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun'da, hakkında 7 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu madde kullanmak " suçundan hakkında 7 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E.T'yi İlkadım ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel