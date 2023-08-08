Üye Girişi
Haberler

Samsun'da 7 Farklı Hırsızlık Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

Samsun'da 7 farklı 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan ve arandığı belirlenen Hüseyin O., GBT sorgulamasında yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemleri devam ediyor.

SAMSUN'da 7 farklı 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan ve arandığı belirlenen Hüseyin O., GBT sorgulamasında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında şüpheli buldukları Hüseyin O.'yu durdurdu. GBT sorgulamasında 7 farklı 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan ve firari olduğu anlaşılan Hüseyin O., gözaltına alındı.

Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title