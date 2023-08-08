Samsun'da 7 Farklı Hırsızlık Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

Samsun'da 7 farklı 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan ve arandığı belirlenen Hüseyin O., GBT sorgulamasında yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemleri devam ediyor.