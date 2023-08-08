Samsun'da 7 Farklı Hırsızlık Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı
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Samsun'da 7 farklı 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan ve arandığı belirlenen Hüseyin O., GBT sorgulamasında yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemleri devam ediyor.
SAMSUN'da 7 farklı 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan ve arandığı belirlenen Hüseyin O., GBT sorgulamasında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında şüpheli buldukları Hüseyin O.'yu durdurdu. GBT sorgulamasında 7 farklı 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan ve firari olduğu anlaşılan Hüseyin O., gözaltına alındı.
Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel