Samsun'da 7 Bin 500 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 7 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde şüpheli V.U'ya ait iki adrese operasyon düzenlendi.

Şüphelinin iş yeri ve ikametinde yapılan aramada, 7 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.