Samsun'da 7 Bin 500 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda, şüpheli bir kişi yakalanarak 7 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Emniyet güçleri, İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda önemli bir başarı elde etti.
Samsun'da düzenlenen operasyonda 7 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde şüpheli V.U'ya ait iki adrese operasyon düzenlendi.
Şüphelinin iş yeri ve ikametinde yapılan aramada, 7 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel