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Samsun'da 7 bin 260 makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

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Samsun'da yapılan operasyonda, İlkadım ilçesindeki bir iş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 7 bin 260 makaron ve 2 elektronik sigara bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da 7 bin 260 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, İlkadım ilçesinde 2 kişiye ait iş yerinde arama yaptı.

İş yerlerinde gümrük kaçağı 7 bin 260 makaron ve 2 elektronik sigara bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İlkadım Samsun Suç Kaçakçılık Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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