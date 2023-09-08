Samsun'da 7 bin 260 makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
Samsun'da yapılan operasyonda, İlkadım ilçesindeki bir iş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 7 bin 260 makaron ve 2 elektronik sigara bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da 7 bin 260 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, İlkadım ilçesinde 2 kişiye ait iş yerinde arama yaptı.
İş yerlerinde gümrük kaçağı 7 bin 260 makaron ve 2 elektronik sigara bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel