Samsun'da 7 bin 260 makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da yapılan operasyonda, İlkadım ilçesindeki bir iş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 7 bin 260 makaron ve 2 elektronik sigara bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.