Üye Girişi
Haberler

Samsun'da 64 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 64 yaşındaki Ulutan Doğrul'un evinde hareketsiz halde bulunmasının ardından, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve hayatını kaybettiği belirlendi. Doğrul'un cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 64 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi 64. Sokak'ta yaşayan Ulutan Doğrul'dan haber alamayan yakınları, evine gittiklerinde Doğrul'u hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Doğrul'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Doğrul'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj

Erdoğan Trump ile görüştü! Yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj

 ABD'de gözler yeni başkan Trump'ın 7 vaadinde

Yerine getirirse dengeler değişir! Gözler Trump'ın 7 vaadinde

 Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşması NATO'yu harekete geçirdi

Ukrayna'da cepheden gelen görüntü NATO'yu harekete geçirdi
140 yıllık Alman devi Varta iflasın eşiğinde

140 yıllık dünya devini Çin çarptı! İflas bayrağını çekmek üzere
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV 7 KASIM MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? NARİN GÜRAN DURUŞMASI TAKİP ET! Narin Güran cinayeti davası başladı mı? TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 KASIM: Galatasaray-Tottenham maçı saat kaçta? AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman? Narin Güran duruşması ne zaman? Duruşma bugün saat kaçta, nerede? 7 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 7 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? DUS 2. SINAV SONUÇLARI SORGULA! 2024-DUS 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Az Alkmaar- Fenerbahçe maçı saat kaçta, şifresiz mi? Fenerbahçe muhtemel 11' (UEFA Avrupa Ligi) Muslera'nın cezası bitti mi? Muslera bugün oynayacak mı? Resmi Gazete bugün (7 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Galatasaray- Tottenham maçı saat kaçta, şifresiz mi? (UEFA Avrupa Ligi) Galatasaray muhtemel 11' Leyla: Hayat Aşk Adalet son bölüm neler oldu? ''Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...'' dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.