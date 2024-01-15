Samsun'da 60 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 60 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında "hırsızlık" başta olmak üzere, çeşitli suçlardan toplam 60 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (27) isimli kadın hükümlünün yakalanması için çalışma yürütüldü.

Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu M.Y'nin, Kılıçdede Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.

Adrese yapılan operasyonda yakalanan hükümlü, adli mercilere teslim edildi.