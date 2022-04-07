Samsun'da 60 bin makaron ele geçirildi
AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da düzenlenen operasyonda 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen operasyonda 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 60 bin boş makaron ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan S.Ş. emniyete götürüldü.
AA / Recep Bilek - Güncel