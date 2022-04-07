Samsun'da 60 bin makaron ele geçirildi - Haberler

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Samsun'da 60 bin makaron ele geçirildi

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da 60 bin makaron ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen operasyonda 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 60 bin boş makaron ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan S.Ş. emniyete götürüldü.

AA / Recep Bilek - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Samsun, Güncel, Haberler

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