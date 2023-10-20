Samsun'da 60 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da KOM polisi tarafından yapılan operasyonda 60 bin adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'da KOM polisi tarafından 60 bin adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 60 bin adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN