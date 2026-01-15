Haberler

Samsun'da 6 yıl 3 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Samsun'da, 'kasten öldürme' suçundan 6 yıl 3 ay cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda "Kasten öldürme" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
