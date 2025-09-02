Samsun'da 6 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde dolandırıcılık suçundan 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. isimli firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Canik ilçesinde, hakkında 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.K'yi saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel