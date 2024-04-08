Samsun'da 6 kişiyi yaralayan şüpheliler tutuklandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde 6 kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alaçam'da pompalı tüfekle 6 kişiyi yaralayan K.K. (26) ile B.Ç.'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alparslan Mahallesi Genç Sokak'ta dün, otomobilden inen K.K. ve B.Ç, aralarında husumet olduğu öğrenilen bankta oturan kişilerin üzerine pompalı tüfekle ateş açmış, saldırıda, A.D.C. (20), B.Ç. (22), M.A. (22), T.Ş. (26), S.C.A. (26) ve Ü.O. (15) yaralanmıştı. Kaçan K.K. ve B.Ç. ilçe merkezine girerken gözaltına alınmıştı.