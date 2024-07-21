Samsun'da 6 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu üretmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştiren şüphelinin evine düzenledikleri operasyonda esrar ve kenevir bitkisi ele geçirdi.
Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ondokuzmayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.R.G'nin uyuşturucu üretmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Ekipler, şüphelinin evine düzenledikleri operasyonda 6 kilo 300 gram esrar, 70 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Olayla ilgili zanlı gözaltına alındı.