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Samsun'da 6 firari hükümlü yakalandı

Samsun'da 6 firari hükümlü yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde 6 firari hükümlü yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 6 firari hükümlü yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışma sonucu çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan S.Ö, E.K, M.D, M.Ç, Ş.Ö. ve S.K. yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Samsun Bafra Güncel Haberler

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