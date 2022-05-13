Samsun'da 6 bin 403 kapsül sentetik ecza hapıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Samsun'da 6 bin 403 kapsül sentetik ecza hapıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da 6 bin 403 kapsül sentetik ecza hapıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 403 kapsül sentetik ecza hapıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 403 kapsül sentetik ecza hapıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Takip edilen B.Ö'nün İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evinden uyuşturucu satışı yaptığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Adreste arama yapan polis, 6 bin 403 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirdi, zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Samsun, Güncel, Haberler

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