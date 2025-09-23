Haberler

Samsun'da 6,5 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Samsun'da 6,5 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
Samsun AFAD ve sivil toplum kuruluşları tarafından 6,5 büyüklüğünde bir deprem senaryosu ile tatbikat yapıldı. Ekipler, arama kurtarma köpekleri ile birlikte yaralılara yardım etti ve kurumlar arası koordinasyon sağlandı.

Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla olası afetlere hazırlık için 6,5 büyüklüğünde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatın senaryosu gereği saat 09.21'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bunun üzerine Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 23 çalışma grubu eş zamanlı olarak harekete geçirildi.

Tatbikat kapsamında ilk aşamada masa başında ihbarlar değerlendirildi. Ardından Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir başkanlığında saha tatbikatına geçildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Afad'a akreditasyon yapan 6 sivil toplum kuruluşunun katıldığı tatbikatta, arama kurtarma köpekleri senaryo gereği göçük altında kalanları aradı.

Ekipler, "Sesimi duyan var mı?" diye bağırarak enkazda kurtarma çalışması yürüttü. Enkazdan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Tatbikata Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Hava Grup Komutanlığı helikopteri de destek verdi. Enkazdan çıkarılan ağır yaralılar, helikopter ile hastaneye sevk edildi.

İl AFAD Müdürü Ahmet Matur, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tatbikatın en önemli amacının kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek olduğunu söyledi.

Tatbikatın en önemli sonucunun herhangi bir afette veya acil durumda tüm kurum temsilcilerinin ve paydaşlarının nerede nasıl toplanması gerektiğini bilmesi olduğunu anlatan Matur, "Her türlü afete hazır olmamız gereken bir kentte yaşıyoruz. Bu tatbikat, helikopterle kurtarmayla ilgili teferruatlı, tam teşekküllü bir tatbikattı diyebiliriz. Bu, 'seviye 1' tatbikatıdır. Sadece Samsun ilinin etkilendiği, çevre illerden destek istemediğimiz bir tatbikat." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
500
