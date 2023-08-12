Samsun'da 54 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri bir bahçeye düzenledikleri baskında 54 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Samsun'da jandarma ekipleri ekili 54 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir bahçeye baskın düzenledi. Yapılan aramada ekili 54 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN