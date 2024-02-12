Samsun'da 50 Bin Bandrolsüz Makaron ve 100 Kilogram Sahte Tütün Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 50 bin bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 100 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere yapılan çalışmada, 50 bin bandrolsüz boş makaron ve 100 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.