Samsun'da 5 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde hakkında 'Kasten Yaralama' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T. adlı firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Canik ilçesinden 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında hakkında "Kasten Yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan, B.T. (30) yakalandı.
Firari hükümlü işlemlerin ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.