Samsun'da 5 Yıl 15 Gün Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Samsun'da hakkında kesinleşmiş 5 yıl 15 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "kasten yaralama" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplamda 5 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen F.A'yı yakaladı.

Firari zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.