Samsun'da 5 Yıl 15 Gün Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Samsun'da kasten yaralama ve hükümlü kaçışı suçlarından kesinleşmiş 5 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari F.A., emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının işlemleri devam ediyor.
Samsun'da hakkında kesinleşmiş 5 yıl 15 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "kasten yaralama" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplamda 5 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen F.A'yı yakaladı.
Firari zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.