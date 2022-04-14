Son dakika gündem: 5 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasına gözaltı

Samsun'da 5 yaşındaki kız çocuğunu evine götürerek cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabacı uyruklu aile sağlık merkezinden dönerken evlerinden uzak bir yerde diğer çocukları ile evde bıraktıkları 5 yaşındaki kızları R.C.M.'yi görünce nasıl geldiğini ve orada ne yaptığını sordu. Korku ve panik içinde olan çocuk babasıyla aynı iş yerinde çalışan kendileri ile aynı mahallede ikamet eden Y.T.(34) adlı şahsın kendisini evine götürdüğünü, burada giysilerini çıkartıp kendisine bazı şeyler yaptığını ailesine anlattı. Iraklı aile soluğu Dikbıyık Jandarma Karakolunda aldı. Ailesi kızlarına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Y.T.'den şikayetçi oldu. Y.T. jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

(Muhammer Ay/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel