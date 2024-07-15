Üye Girişi
Haberler

Samsun'da 5 yaşındaki çocuk baraj gölünde boğuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ailesiyle pikniğe giden 5 yaşındaki çocuk, Altınkaya Baraj Gölü'nde boğuldu. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Çocuğun cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 5 yaşındaki çocuk, baraj gölünde boğuldu.

Vezirsuyu mesire alanında ailesiyle pikniğe giden 5 yaşındaki Mehmet Gedik, Altınkaya Baraj Gölü'ne girdi.

Çocuklarının suda kaybolduğunu gören ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Timi ve AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartılan çocuğun cenazesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burada savcılık tarafından yapılan ön incelemenin ardından çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Vezirköprü Jandarma Otopsi Samsun Çocuk Acil Durum Kaza Yaşam Güncel Haberler

Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

 Esed'den 'normalleşme' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

 Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: 'Gerekirse TRT binasını yıkın' diye talimat verdim

Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: "Gerekirse TRT binasını yıkın" diye talimat verdim
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title