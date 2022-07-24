Samsun'da 5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
AA - Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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Samsun'un Canik ilçesinde 5. kattan düşen ve piyade astsubay kıdemli çavuş olduğu öğrenilen E.B. (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Canik ilçesinde 5. kattan düşen ve piyade astsubay kıdemli çavuş olduğu öğrenilen E.B. (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Karşıyaka Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret eden E.B, henüz belirlenemeyen nedenle 5. kattaki dairenin penceresinden zemine düştü.
Ağır yaralanan bir çocuk babası E.B, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel