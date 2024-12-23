Samsun'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çikti
Samsun'un Atakum ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, bina tedbir amaçlı tahliye edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 20'nci sokakta 5 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Görevliler tarafından tedbir amaçlı tahliye edilen binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Büyümeden kontrol altına alınan yangında çatıda maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel