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Samsun'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Samsun'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, bacadan çıkan kıvılcımların çatıya sıçraması sonucu meydana geldi ve çatıda hasar oluştu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Orta Mahalle Hüsnübey Caddesi'ndeki 5 katlı Barış Apartmanı'nın çatısından yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacadan çıkan kıvılcımların çatıya sıçraması nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonucu çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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