Samsun'da 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler

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Samsun'da 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Samsun'dan Bafra ilçesine ticaretini yapmak üzere uyuşturucu götüreceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Samsun-Sinop kara yolu Elifli Kavşağı'nda belirlenen aracı durduran ekipler, C.K'yi yakaladı. Zanlının aracında ve Atakum ilçesindeki evinde yapılan aramada 5 bin uyuşturucu hap ile bir miktar metamfetamin buldu.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.

AA / Recep Bilek - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Samsun, Güncel, Haberler

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