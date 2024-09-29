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Samsun'da 435 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun'da 435 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramalarda 435 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Otomobil sürücüsü A.B. gözaltına alındı ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında işlem başlatıldı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramalarda 435 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü A.B. (40), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda, kent girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda, 435 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.B. hakkında 'Kaçakçılıkla mücadele ve karayolları trafik kanununa muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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