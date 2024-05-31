Samsun'da 41 bin 240 makaron ele geçirildi
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonda 41 bin 240 makaron ele geçirdi. Operasyonda ayrıca sahte bandrollü boş makaronlar, TAPDK bandrolü ve gümrük kaçağı elektronik sigaralar da bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da 41 bin 240 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, iki adreste yaptıkları aramada 33 bin 440 doldurulmuş, 7 bin 800 sahte bandrollü boş makaron, 200 TAPDK bandrolü ile 19 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.