Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 41 aranan şahıs yakalandı ve 11 tabanca ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu kullanma, zorla ırza geçme, konut dokunulmazlığı ihlal gibi suçlardan hapis cezası bulunan şahıslar da yakalandı.

Samsun'da 41 Aranan Şahıs Yakalandı ve 11 Tabanca Ele Geçirildi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 41 aranan şahıs yakalandı ve 11 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15-16 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 10 yıl 7 ay uyuşturucu kullanma (1), 7 yıl zorla ırza geçme (1), 3 yıl uyuşturucu kullanma (1), 1 yıl 11 ay 10 gün konut dokunulmazlığı ihlal (1), 1 yıl 7 ay uyuşturucu kullanma (1) suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da aralarında bulunduğu toplam 41 aranan şahıs yakalandı.

Öte yandan, aranan şahısların yakalandığı çalışmada 11 tabanca da ele geçirildi. - SAMSUN