Samsun'da 40 Bin Makaron Ele Geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda 40 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamullerine ait bandrollerin yasa dışı yollarla piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 40 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına 1 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Samsun'da düzenlenen operasyonda 40 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamullerine ait bandrollerin yasa dışı yollarla piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 40 bin makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına 1 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.