Son dakika haber | 4'ü polis 8 kişi ormanlık alana dökülen kimyasaldan etkilendi - 4 kişi gözaltına alındı

Samsun'da ormanlık alana dökülen kimyasaldan etkilenen 4'ü polis 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Tramvay Durağı karşısındaki dere kenarında bulunan ormanlık alana varillerden bilinmeyen atık madde döküldüğü ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Ekipler, İ.B, V.A, T.İ. ve S.A'nın 55 AFR 682 plakalı araçla Atatürk Bulvarı'ndaki çöp atılan alandan 20 civarında varili hurda için aldıklarını ve içindeki kimyasal maddeyi ormanlık alana döktüklerini tespit etti.

Çevreye kötü kokunun yayıldığı olayla ilgili işlem yapan polis memurları A.K, İ.G, Ö.B. ve B.A. ile varilleri boşalttıkları iddia edilen İ.B, V.A, T.İ. ve S.A, dökülen kimyasal maddeden etkilendi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerdeki tedavileri tamamlanan 8 kişi taburcu edildi. Polis memurlarına 6 gün istirahat raporu verildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede varillerde etil metil keton olduğunu, etkilenen 8 kişinin kimyasala maruz kaldıklarını belirledi.

Tedavileri tamamlanan İ.B, V.A, T.İ. ve S.A, "çevrenin kasten kirletilmesi" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından gözaltına alındı.