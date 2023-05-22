Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Samsun'da 4 Kişinin Öldüğü Trafik Kazasıyla İlgili Sürücü Tutuklandı

Samsun'da 4 Kişinin Öldüğü Trafik Kazasıyla İlgili Sürücü Tutuklandı

Güncel Haberler

Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı. Kazada yaralanan sürücü Okan U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Samsun- Ankara kara yolunda 19 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından İlyasköy Polis Merkezi'ne götürülen sürücü Okan U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kazadan bir süre önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve kaza anında da 2,13 promil alkollü olduğu belirlenen Okan U, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

Okan U'nun kullandığı 55 AIF 362 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde İbrahim Çubuk (35) yönetimindeki 34 AG 805 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücü Çubuk ile Kiraz Çubuk (29), Zeynep Lina Çubuk (4) ve Emine Ocak (44) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Okan U. ile Selahattin O. (24) ise yaralanmıştı.

Samsun Seçim Sonuçları
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2019
Samsun Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

İlkadım Ankara Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title