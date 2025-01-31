Samsun'da 4 Bin 928 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 bin 928 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir ikamet ve depoda yaptıkları aramada 4 bin 928 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.A'nın (21) emniyetteki işlemleri sürüyor.