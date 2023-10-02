Samsun'da KOM polisi tarafından 39 bin 200 adet boş ve dolu makaron, tütün, tütün sarma makinesi ile kompresör ele geçirildi.

Samsun'da 39 bin 200 makaron ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da KOM polisi tarafından 39 bin 200 adet boş ve dolu makaron, tütün, tütün sarma makinesi ile kompresör ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 31000 adet doldurulmuş makaron,8200 adet boş makaron, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi,1 adet kompresör ve 20 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.