Samsun'da 37 Sahipsiz Köpek Toplandı

Samsun'da 37 Sahipsiz Köpek Toplandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde, tehlike arz eden sürü halindeki 37 sahipsiz köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Atakum Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla toplandı. Köpekler, hayvan barınağına teslim edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde sürü halinde gezen 37 sahipsiz köpek, ekipler tarafından toplandı.

Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Atakum Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma kapsamında ekipler vatandaşların şikayeti üzerine Atakum Belediyesi sınırları içinde çalışma başlattı.

Ekipler, İsmet İnönü ve Adnan Menderes Bulvarları, Atakum sahili ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi çevresinde sürü halinde gezdikleri belirlenen sürü halinde gezen 37 sahipsiz köpeği topladı.

Bölgede tehlike arz ettiği belirtilen sahipsiz köpekler ekipler tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağına teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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