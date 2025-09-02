Haberler

Samsun'da 350 Bin Liralık Hırsızlık Olayında İki Şüpheli Gözaltında

Samsun'un Atakum ilçesinde bir evden 250 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 100 bin lira nakit para çalan iki kişi gözaltına alındı. Olay, 23 Ağustos'ta yaşandı ve polis ekipleri şüphelileri hızlıca tespit etti.

Olay, 23 Ağustos'ta Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden 250 bin lira ziynet eşyası ile 100 bin lirasının çalındığını fark eden kişi, durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada, şüphelilerin B.A. ve H.B. olduğunu tespit etti. Ekipler, dün şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. .

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
