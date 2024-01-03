Samsun'da 34 Bin 120 Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 34 bin 120 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir adreste yaptıkları aramada 30 bin boş, 4 bin 120 de doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Operasyonda 2 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.