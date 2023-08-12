Samsun'da 33 Milyon Sebze Fidesi Üretildi

Samsun'da tıbbi ve aromatik bitki üretimine ağırlık verilerek 33 milyon 566 bin 282 sebze fidesi üretildi.

SAMSUN (İHA) – Katma değeri diğer bitkisel ürünlerden oldukça fazla olan tıbbi ve aromatik bitki üretimine ağırlık veren Samsun'da 33 milyon 566 bin 282 sebze fidesi üretildi.

Samsun'da temel tüketim ürünlerinin yanı sıra sağlık ve birçok alanda kullanılan tıbbi ve aromatik bitki üretimine de hız verildi. Bu çerçevede Samsun'da nane, defne, hünnap, kekik, salep, lavanta, kuşburnu, maydanoz, ekinezya, sarımsak ve adaçayı gibi bitkiler de sertifikalı üreticiler tarafından yetiştiriliyor.

Bitki pasaport, fide ve fidan denetim çalışmaları çerçevesinde Samsun'da 154 bin 230 adet meyve fidanı, 102 bin tohum ve 152 bin 800 aşı gözü, meyve üretim materyali ile 33 milyon 566 bin 282 sebze fidesi üretimi yapıldı. 7 bin 143 adet bitki pasaportu basıldı. Ayrıca 450 dekar alandan 11 adet yığın toprak, 49 adet açık alandan toprak örneği alındı.

Samsun'da 20 dekar alanda (da) yılda 12 ton tıbbi nane üretiliyor. Bunların yanı sıra 2 bin 343 dekar alanda tıbbi ve aromatik olarak 632 ton defne, 42 ton hünnap, 35 ton kekik, 69 ton salep, 85 dekar alanda lavanta, 110 ton kuşburnu, 103 ton örtü altı maydanoz, 1,4 ton ekinezya, 206 ton taze sarımsak ve 366 ton kuru sarımsak, 7 ton adaçayı, 380 ton maydanoz ve 70 ton nane gibi bitkiler de sertifikalı çiftçiler tarafından üretiliyor. - SAMSUN