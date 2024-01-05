Samsun'da 320 Bin Makaron Ele Geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda 320 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. İlkadım ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında 320 bin boş makaron bulundu. Olayla ilgili bir zanlı hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet nedeniyle adli işlem yapıldı.
Samsun'da düzenlenen operasyonda 320 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
İlkadım ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında 320 bin boş makaron bulundu.
Olayla ilgili bir zanlı hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet nedeniyle adli işlem yapıldı.