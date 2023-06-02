Samsun'da 32 Bin Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda iki ayrı adreste 32 bin 75 adet sentetik ecza ele geçirildi ve yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
SAMSUN'un Canik ilçesinde, iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 32 bin 75 adet sentetik ecza ele geçirildi, yabancı uyruklu C.E. gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Canik ilçesindeki 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 32 bin 75 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu C.E., gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Öncel - Güncel