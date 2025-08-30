Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

Samsun'un Alaçam, Ladik, Ayvacık, Bafra, Salıpazarı, Havza, Vezirköprü ve Terme ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlandı.

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yılmaz Köker, günün anlamına anlatan bir konuşma yaptı.

Programa, Kayabaşı ve Özdemir'in yanı sıra Cumhuriyet savcısı Mustafa Onur Yardım, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mevlüt Şen, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, siyasi parti ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ladik

Ladik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunmayla başlayan törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal marşı okundu.

Ladik İlçe Jandarma Komutanlığında Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Emin Aslan, günün anlamına belirleyen bir konuşma yaptı.

Törene Ladik Kaymakamı Muhammet Özbalta, Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kırtan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Şuayip Demir, İlçe Emniyet Müdürü Ali Vedat Keleş, daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Ayvacık

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ayvacık'ta tören düzenlendi.

Kaymakam Mehmet Emre Yıldız, ilçe protokolü ve vatandaşların katıldığı tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende günün anlamına belirleyen konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Kaymakam Yıldız, 30 Ağustos Zaferi'nin, milletin bağımsızlık mücadelesindeki en büyük zafer olduğunu ifade ederek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlere rahmet diledi.

Bafra

Bafra ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi tören düzenlendi.

Tören, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Garnizon Komutanı Piyade Albay Evren Esin, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Törene Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Garnizon Komutanı Piyade Albay Evren Esin, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Salıpazarı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Törene Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Minuz, CHP İlçe Başkanı Şükrü Şimşek, MHP İlçe Başkanı Hakan Düzenli, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Havza

Mehmetçik Meydanındaki törende Samsun Vali Yardımcısı Havza Kaymakam Vekili Bilal Bozdemir, Garnizon Komutan Vekili Personel Asteğmen Berkay Kargı ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz çelenk sundu.

Saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından şiirler okundu günün anlamını belirleyen konuşmalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunması ile program sona erdi.

Program kapsamında protokol üyeleri İlçe Mezarlığını ziyaret ederek şehitler için dua okudu, kabirlerine çiçek bıraktı.

Protokol üyeleri daha sonra Havza Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Vezirköprü

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören Vezirköprü Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlamını belirleyen konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Törende, halk oyunu ve güreş gösterisi ile müzik dinletisi sunuldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Törene Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Garnizon Komutanı Üsteğmen Feride Paşayiğit, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Cumhuriyet Savcısı Buse Altuğ, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mustafa Yaşar, İlçe Karakol Komutanı Teğmen Seyfettin Turğut, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil, CHP İlçe Başkanı Nazım Kale, kurum ve kuruluş müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

-Terme

Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Kaymakamı Metin Maytalman, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Tugay Bayırtarla, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alper Yalçın, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasıyla başlayan programda Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Tugay Bayırtarla günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda halk oyunu gösterisi de sunuldu.