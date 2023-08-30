SAMSUN'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

SAMSUN'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kentte düzenlenen törenlerle kutlandı.

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, İlkadım İlçesinde bulunan Onur Anıtı'na çelenk koyma töreni ile başladı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir anıta çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Şeref defterinin imzalanmasının ardından konuşma yapan Samsun Valisi Tavlı, Ecdadımızın bizlere kutsal bir emanet olarak bıraktığı vatan ve bayrak sevgisini, gelecek nesillere aktarmakla sorumlu olduğumuzun bilinci ve kararlılığıyla asil milletimizle birlikte büyük hedeflere doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. 30 Ağustos Zaferi, önemli bir askeri başarı olmanın yanı sıra dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçmiştir. Türk Milleti, her karışı şehit kanlarıyla sulanan vatanı üzerinde asla boyunduruk kabul etmeyeceğini tüm dünyaya göstererek eşsiz mücadelesiyle diğer mazlum milletlerin de uyanışına vesile olmuştur. İstiklal Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğrunda canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorumö diye konuştu..

Daha sonra Cumhuriyet Meydanındaki tören alanına geçildi. Burada Vali Tavlı, Garnizon Komutanı Ala ve Büyükşehir Belediye Başkanı Demir askeri araçla halkı selamladı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından İlkadım Belediyesi Halk Oyunları ekibince gösteri düzenlendi. Garnizon Komutanlığı Bando Takımının mini konserinin ardından program, askeri birlikler, öğrenciler ve muharip gazilerin geçit töreniyle sona erdi.