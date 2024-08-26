Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri düzenlendi

Samsun'da, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verildi.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda ilk yardımla ilgili yerli ve milli silah ile araçların maketlerinin sergilendiği stant açtı.

Askeri personel, stant ve alanda bulunan askeri araçlar hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca katılımcılara müzik dinletisi sunuldu, çeşitli marşlar ve eserler seslendirildi.

Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala'nın da katıldığı programın sonunda komandolar tarafından komando andı okundu.