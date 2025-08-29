Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında şehitliklere ziyaret gerçekleştirildi.

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında şehitliklere ziyaret gerçekleştirildi.

Kentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri dolayısıyla Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ile beraberindeki heyet Kıranköy Mezarlığı ile Asri Mezarlık'taki şehitlikleri ziyaret etti.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Vali Tavlı ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Programa, kent protokolünün yanı sıra siyasi parti temsilcileri, gaziler, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
