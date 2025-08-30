Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayında gaziler, İstiklal Madalyası ile yürüdü.

Samsun Müzesi önünden başlayan fener alayı yürüyüşünde gaziler, TBMM tarafından 1924'te Milli Mücadele'deki fedakarlıkları nedeniyle Samsun'a verilen İstiklal Madalyası'nı taşıdı.

Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan grup, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığının marşları eşliğinde Sahil Yolu'ndan Tütün İskelesine yürüdü.

Samsun'un kahraman evlatları anısına Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ile kamu kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri denize karanfil bıraktı. Daha sonra şehitler için dua edildi.

Yürüyüş havai fişek gösterileri ile sona erdi.